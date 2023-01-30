ИИХФ: мы не можем признать ассоциацию хоккея исламских стран. Она базируется на религии

Международная федерация хоккея не может признать недавно учреждённую ассоциацию развития хоккея исламских стран и Республики Татарстан согласно своим регламентирующим документам, сообщает ТАСС.
«Согласно своему статусу и уставу, IIHF не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии», — заявил глава ИИХФ Люк Тардиф.
Напомним, ассоциация была учреждена 17 января в Казани, в неё вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции. Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани, президентом ассоциации стал глава республиканской федерации хоккея и «Ак Барса» Наиль Маганов.
Главными задачами ассоциации является развитие хоккея в исламских странах и участие их национальных команд в крупных международных соревнованиях.
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