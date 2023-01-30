Тротц: Панарин попал в штангу. Тогда я сказал, что «Вашингтон» возьмёт Кубок Стэнли

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц вспомнил победу в Кубке Стэнли-2018.

«Мы дважды проиграли в овертайме «Коламбусу» (в первом раунде), а затем победили в третьем матче во втором овертайме. Я зашел в тренерскую комнату и сказал: «Знаете что, парни? Теперь мы выиграем Кубок Стэнли!»



Это правда. И все тренеры посмотрели на меня так, будто я инопланетянин: «Успокойся, большой парень, мы выиграли только один матч».



За пару лет до этого я с семьёй был на Багамах и встретил там Жака Лемэра (бывший тренер клубов НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Мы договорились выпить кофе, и я говорю ему: «У меня хорошая команда. Думаю, мы можем выиграть Кубок Стэнли. Но мне нужен решающий фактор. Ты брал трофей несколько раз. Есть ли что-то, что на самом деле помогло тебе победить?»



Он посмотрел на меня, подумал секунду и ответил: «Нам не пришлось играть с «Айлендерс». Нам никогда не удавалось обыграть «Айлендерс». Я ожидал, что услышу что-то очень важное. А он фактически сказал мне, что нужна лишь капелька удачи.



И вот Панарин попадает в штангу, и мы выигрываем во втором овертайме. И я понимаю, я точно знаю, что мы выиграем Кубок Стэнли. Я почувствовал это. И после этого весь плей-офф был очень спокоен. Я всё это время знал, что мы победим. Даже в серии с «Тампой». Я был спокоен и просто знал», — цитирует Тротца The Athletic.

«Вашингтон» в финале Кубка Стэнли 2018 года обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 в серии.