КХЛ назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на своём сайте определила лучших игроков 21-й недели сезона-2022/2023.
Лучшим вратарём впервые в карьере признан Адам Гуска («Торпедо»), одержавший две победы в трёх матчах, а ещё в одной игре команда добилась успеха в серии бросков. По воротам Гуски было нанесено 102 броска, из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надёжности 0,97, в матче со «Спартаком» (4:0) Гуска во второй раз в сезоне сыграл на ноль.
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Либор Шулак («Адмирал»), набравший 4 (1+3) очка в двух матчах недели. Шулак не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также два силовых приёма, один блокированный бросок и два отбора шайбы.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели. Кадейкин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». На его счету также два силовых приёма, один блокированный бросок и один отбор шайбы.
Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Никита Гребёнкин («Амур»), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах недели. На счету форварда дубль в игре с «Сибирью», три силовых приёма, три блокированных броска и два отбора шайбы.
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