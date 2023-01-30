Фундамент ледовой арены в Нижнем Новгороде залит на 50 %

Фундаментная плита ледового дворца в Нижнем Новгороде залита уже на 50 %. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил болельщикам «Торпедо» в соцсетях.
Глава региона поздравил нижегородских хоккеистов с победой над минским «Динамо» (3:2 Б). После этого болельщик поинтересовался ходом строительства хоккейной арены в Приволжской столице. На это глава региона ответил, что стройка объекта является крайне важным объектом лично для него. По словам губернатора, работы идут в соответствии с графиком. Выполняется заливка фундаментной плиты. В середине января она была выполнена на 30%, сейчас работы завершены уже наполовину, сообщает NewsRoom 24.
Сообщается, что строительство ледовой арены ведётся в рамках концессионного соглашения. Проект одобрили на федеральном уровне.
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