Бек побил рекорд «Сибири» по набранным очкам за один сезон КХЛ

Канадский нападающий Тэйлор Бек стал лучшим бомбардиром новосибирской «Сибири» в одном сезоне за историю выступления клуба, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В матче с хабаровским «Амуром» (идёт второй период, счёт 1:1) Бек отметился заброшенной шайбой. В его активе теперь 51 (15+36) очко в 58 матчах текущего чемпионата. Также он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, обойдя форварда петербургского СКА Марата Хайруллина, у которого 50 (25+25) очков.

Предыдущий рекорд «Сибири» принадлежал финну Йори Лехтеря, который в сезоне-2013/2014 набрал 50 очков (12+38) за 48 матчей регулярного чемпионата и 10 игр плей-офф.

В следующем матче «Амур» и «Сибирь» снова встретятся в Хабаровске, это произойдёт 1 февраля.