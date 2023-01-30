Бек побил рекорд «Сибири» по набранным очкам за один сезон КХЛ
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Канадский нападающий Тэйлор Бек стал лучшим бомбардиром новосибирской «Сибири» в одном сезоне за историю выступления клуба, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
В матче с хабаровским «Амуром» (идёт второй период, счёт 1:1) Бек отметился заброшенной шайбой. В его активе теперь 51 (15+36) очко в 58 матчах текущего чемпионата. Также он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, обойдя форварда петербургского СКА Марата Хайруллина, у которого 50 (25+25) очков.
Предыдущий рекорд «Сибири» принадлежал финну Йори Лехтеря, который в сезоне-2013/2014 набрал 50 очков (12+38) за 48 матчей регулярного чемпионата и 10 игр плей-офф.
В следующем матче «Амур» и «Сибирь» снова встретятся в Хабаровске, это произойдёт 1 февраля.
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