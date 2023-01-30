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Нападающий «Вашингтона» Бекстрём вышел на восьмое место по голам в НХЛ среди шведов

Нападающий «Вашингтона» Бекстрём вышел на восьмое место по голам в НХЛ среди шведов
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:5).

На счету Бекстрёма стало 265 голов в НХЛ, по этому показателю он вышел на восьмое место среди шведских хоккеистов в лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. Никлас обошёл Кента Нильссона, Томаса Стина, Никласа Линдстрёма и Патрика Хорнквиста (все забили по 264 гола).

Лидером по голам среди шведов в НХЛ является Матс Сундин с 564 заброшенными шайбами.

В нынешнем сезоне в активе Бекстрёма 5 (1+4) очков в девяти матчах при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени.

В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» 1 февраля.

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