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«Адмирал» в третий раз в сезоне обыграл «Авангард» за пределами основного времени

«Адмирал» в третий раз в сезоне обыграл «Авангард» за пределами основного времени
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода счёт в матче открыл Александр Горшков с передач Колби Уильямса и Антона Берлёва.

На 12-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Дамир Шарипзянов с передачи Корбана Найта.

В овертайме победу дальневосточникам принёс точный бросок Даниила Гутика.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Горшков (Уильямс, Берлёв) – 30:12 (5x5)   1:1 Шарипзянов (Найт) – 51:15 (5x5)   2:1 Гутик – 60:39 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» и «Авангард» снова встретятся во Владивостоке 1 февраля в 12:30 мск.

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