«Адмирал» в третий раз в сезоне обыграл «Авангард» за пределами основного времени

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 11-й минуте второго периода счёт в матче открыл Александр Горшков с передач Колби Уильямса и Антона Берлёва.
На 12-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Дамир Шарипзянов с передачи Корбана Найта.
В овертайме победу дальневосточникам принёс точный бросок Даниила Гутика.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» и «Авангард» снова встретятся во Владивостоке 1 февраля в 12:30 мск.
- 30 января 2023
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