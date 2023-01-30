Мартемьянов — о победе над «Амуром»: результатом я доволен, а качеством игры — не совсем

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Амуром» (2:1 ОТ).

«Очень напряжённый матч, предполагали, что «Амур» будет именно так играть. Мы, к сожалению, не совсем были готовы к некоторым моментам, есть небольшие претензии к нашим лидерам. То, что парни сражались и играли на результат, молодцы, надо отдать им должное. Постарались дотянуть до овертайма и забили хороший гол, результатом я доволен, а качеством игры — не совсем», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Сибири».

После победы новосибирский клуб набрал 75 очков после 58 матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче «Амур» и «Сибирь» снова встретятся в Хабаровске, это произойдёт 1 февраля в 12:00 мск.