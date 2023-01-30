Главный тренер «Сибири» Мартемьянов обошёл Быкова по количеству побед в КХЛ

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов одержал 202-ю победу в КХЛ в матче с «Амуром» и обошёл Вячеслава Быкова в списке самых побеждающих тренеров в истории, сообщает пресс-служба лиги.

Полностью список лидеров среди главных тренеров по победам в КХЛ выглядит так:



1. Дмитрий Квартальнов – 515 побед;

2. Олег Знарок – 440;

3. Владимир Крикунов – 374;

4. Зинэтула Билялетдинов – 371;

5. Игорь Никитин – 325;

6. Илья Воробьёв – 309;

7. Андрей Скабелка – 298;

8. Андрей Назаров – 288;

9. Милош Ржига – 267;

10. Алексей Кудашов – 264;

11. Валерий Белоусов – 227;

12. Андрей Мартемьянов – 202;

13. Вячеслав Быков – 201;

14. Вячеслав Буцаев – 196;

15. Петерис Скудра – 185.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.