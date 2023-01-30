Главный тренер «Сибири» Мартемьянов обошёл Быкова по количеству побед в КХЛ

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов одержал 202-ю победу в КХЛ в матче с «Амуром» и обошёл Вячеслава Быкова в списке самых побеждающих тренеров в истории, сообщает пресс-служба лиги.
Полностью список лидеров среди главных тренеров по победам в КХЛ выглядит так:
1. Дмитрий Квартальнов – 515 побед;
2. Олег Знарок – 440;
3. Владимир Крикунов – 374;
4. Зинэтула Билялетдинов – 371;
5. Игорь Никитин – 325;
6. Илья Воробьёв – 309;
7. Андрей Скабелка – 298;
8. Андрей Назаров – 288;
9. Милош Ржига – 267;
10. Алексей Кудашов – 264;
11. Валерий Белоусов – 227;
12. Андрей Мартемьянов – 202;
13. Вячеслав Быков – 201;
14. Вячеслав Буцаев – 196;
15. Петерис Скудра – 185.
Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.
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