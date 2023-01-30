«Вишенка на торте». Главный тренер «Адмирала» — о победном голе в овертайме с «Авангардом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ)



«Считаю, что в целом мы все три периода очень организованно выглядели, не проигрывали единоборства, стыки, микродуэли. Выигрывали эти компоненты, из которых складывается игра. Два периода терпели без удалений, знали, что у «Авангарда» лучшее большинство в лиге. В третьем периоде бригада меньшинства выстояла четыре минуты, но инициатива ушла к сопернику. Вишенка на торте – гол Гутика в овертайме. Молодец парень. Я редко хвалю игроков, но я рад за него. Сколько он работал, сколько мы с ним возились, пошла какая-то отдача. Всех с победой, хорошую команду обыграли сегодня.



За счёт чего обыгрываем «Авангард»? Да я не знаю…Не стал бы говорить конкретно про «Авангард». Сегодня мне понравилась системность игры, организация. Мы весь сезон это требуем, и сегодня они это выполнили. Не позволили многое создать сопернику в атаке, а у них одно из самых сильных нападений в КХЛ.



Почему выпустил на старт овертайма именно Шэна, Шулака и Гутика? Звено Шэна посадили в концовке основного времени, перешли на три звена. Так что они были свежее, должны были внести энергию в начале овертайма. Вот они не только подержали шайбу, но ещё и забили», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Адмирал» набрав 65 очков после 57 матчей, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.