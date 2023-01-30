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В. Крикунов: НХЛ без россиян точно многое бы потеряла

В. Крикунов: НХЛ без россиян точно многое бы потеряла
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Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал высказывание главного тренера СКА и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга о том, что ИИХФ и НХЛ ждёт серьёзный кризис без российских хоккеистов.

«Сейчас наши игроки на лидирующих позициях во многих командах НХЛ, причем как опытные ребята, так и молодые. Овечкин — главное лицо лиги, наши вратари поочередно бьют рекорд за рекордом, Проворов вообще поставил на уши весь хоккейный мир. Понятно, что без россиян НХЛ не рухнет, но абсолютно точно многое потеряет. За океаном люди прекрасно умеют считать деньги, а на кого сейчас ходят люди в Тампе, Вашингтоне, Нью-Йорке? На Кучерова, Василевского, Овечкина, Панарина. Наших там предостаточно. Да и вообще нет ничего интереснее противостояния Россия — Канада. Посмотрите на лыжные гонки: наших убрали, и целый вид спорта никому не интересен. Хорошо, что в НХЛ, в отличие от вредителей из ИИХФ, на это не пошли», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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