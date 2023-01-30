«Я не беспокоюсь о рекорде». Гретцки высказался о погоне Александра Овечкина

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки рассказал, почему приехал в Торонто на матч регулярного чемпионата НХЛ между местным «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Канадский хоккеист поучаствовал в эфире NBC Sport Washington в качестве эксперта. Кроме того, Гретцки высказался о российском капитане «Кэпиталз» Александре Овечкине и его погоне за рекордом НХЛ по количеству голов. Канадец также вспомнил о том, как сам обошёл Горди Хоу.

«Я периодически бываю в Торонто, и мой сын, большой фанат хоккея, сказал: «Пап, «Вашингтон» завтра играет, мы будем в городе и обязаны пойти на матч, посмотреть на Ови». Я согласился, и мы пришли. А я не так много матчей посещаю, но матч Ови пропустить нельзя, ведь так?



Он потрясающий. Я постоянно говорю, что Овечкин — великий и в НХЛ, и в «Вашингтоне», и в России для хоккейного сообщества. Он замечательный человек. Меня спрашивают, беспокоюсь ли я о рекорде. Я не беспокоюсь. Как-то сказал папе, что очень нервничаю, что побью рекорд Горди Хоу. Папа ответил: не беспокойся, Горди очень гордится тобой. Однажды ты тоже будешь в такой ситуации и кто-то будет бить уже твой рекорд. И вот мы здесь, и у Ови есть шанс. Надеюсь, он это сделает, потому что это будет хорошо для игры», — сказал Гретцки в эфире NBCSW.