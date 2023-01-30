Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Юдин: высказывание Ротенберга об НХЛ — это гротеск. Он всё чётко сказал

А. Юдин: высказывание Ротенберга об НХЛ — это гротеск. Он всё чётко сказал
Комментарии

Бывший защитник клубов Суперлиги и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал высказывание главного тренера СКА и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга о том, что ИИХФ и НХЛ ждёт серьёзный кризис без российских хоккеистов.

«Слова Романа вызвали резонанс? Я не знаю, что тут комментировать. Мне кажется, он всё чётко сказал. Нас отовсюду выгоняют, не берут обратно, ИИХФ всё мнётся, ничего не обещает по возвращению? А всё почему? Потому что есть страны, которые лоббируют это. Все до сих пор соблюдают политкорректность, а Роман не побоялся сказать — назвал вещи своими именами. Про банкротство — тоже верно. Посмотрите последний ЧМ в Финляндии. Ни зрителей, никого. Полное уныние. Про отношение финнов и их матчи с Россией Ротенберг прекрасно знает, он там жил.

Про банкротство НХЛ без россиян? Ну так это был гротеск. Знаете такое слово? Ну вот. Человек болеет душой за наших игроков, за наш хоккей. Понятно, что НХЛ не развалится. Но без Овечкина, Капризова, Шестёркина, Кучерова точно станет хуже», — сказал Юдин «Чемпионату».

Новость по теме
Ротенберг — об ИИХФ: там есть мафия, образно говоря. Без России они скоро будут банкротами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023