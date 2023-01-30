А. Юдин: высказывание Ротенберга об НХЛ — это гротеск. Он всё чётко сказал

Бывший защитник клубов Суперлиги и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал высказывание главного тренера СКА и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга о том, что ИИХФ и НХЛ ждёт серьёзный кризис без российских хоккеистов.

«Слова Романа вызвали резонанс? Я не знаю, что тут комментировать. Мне кажется, он всё чётко сказал. Нас отовсюду выгоняют, не берут обратно, ИИХФ всё мнётся, ничего не обещает по возвращению? А всё почему? Потому что есть страны, которые лоббируют это. Все до сих пор соблюдают политкорректность, а Роман не побоялся сказать — назвал вещи своими именами. Про банкротство — тоже верно. Посмотрите последний ЧМ в Финляндии. Ни зрителей, никого. Полное уныние. Про отношение финнов и их матчи с Россией Ротенберг прекрасно знает, он там жил.

Про банкротство НХЛ без россиян? Ну так это был гротеск. Знаете такое слово? Ну вот. Человек болеет душой за наших игроков, за наш хоккей. Понятно, что НХЛ не развалится. Но без Овечкина, Капризова, Шестёркина, Кучерова точно станет хуже», — сказал Юдин «Чемпионату».