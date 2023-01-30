The Athletic: рыночная стоимость Коннора Макдэвида — наивысшая в НХЛ

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шейна Голдман подготовили рейтинги каждой команды НХЛ с оценкой рыночной стоимости игроков в зависимости от их выступления в сезоне. Кроме того, североамериканские журналисты подсчитали прибавочную стоимость — разницу между рыночной стоимостью и кэпхитом игроков.

Так, в соответствии с рейтингом канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил наивысшую возможную стоимость в лиге — $ 18,7 млн. То есть прибавочная стоимость нападающего составила $ 6,2 млн, поскольку в среднем за год хоккеист получает $ 12,5 млн.

Вторым в команде стал форвард Зак Хайман, чью стоимость оценили в $ 13,7 млн. Кэпхит нападающего составляет $ 5,5 млн, поэтому игрок прибавил в стоимости на $ 8,2 млн. Третий — Леон Драйзайтль. Немецкий форвард, имеющий кэпхит $ 8,5 млн, вырос в стоимости на $ 4,9 млн. Теперь его рыночная стоимость равняется $ 13,4 млн.

Отметим, что The Athletic оценивает рыночную стоимость игроков по совокупности их выступлений за последние три года.