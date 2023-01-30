Овечкина сбили с ног. После этого «Торонто» забил третий гол в ворота «Вашингтона»

«Торонто Мэйпл Лифс» забил третий гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» после потери российского нападающего «столичных» Александра Овечкина.

На 31-й минуте капитан «столичных» вошёл с шайбой в чужую зону. К нему навстречу двинулся форвард «кленовых листьев» Александр Керфут и одноклубник Мартин Фехервари. В борьбе с защитником «Вашингтона» нападающий «Торонто» потерял равновесие и упал на лёд, утянув с собой и словака. В итоге они сбили Овечкина с ног, после чего Вильям Нюландер начал голевую атаку. Судьи нарушения не зафиксировали.

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Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

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