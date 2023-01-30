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Овечкина сбили с ног. После этого «Торонто» забил третий гол в ворота «Вашингтона»

Овечкина сбили с ног. После этого «Торонто» забил третий гол в ворота «Вашингтона»
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«Торонто Мэйпл Лифс» забил третий гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» после потери российского нападающего «столичных» Александра Овечкина.

На 31-й минуте капитан «столичных» вошёл с шайбой в чужую зону. К нему навстречу двинулся форвард «кленовых листьев» Александр Керфут и одноклубник Мартин Фехервари. В борьбе с защитником «Вашингтона» нападающий «Торонто» потерял равновесие и упал на лёд, утянув с собой и словака. В итоге они сбили Овечкина с ног, после чего Вильям Нюландер начал голевую атаку. Судьи нарушения не зафиксировали.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

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