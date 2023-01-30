The Athletic: рыночная стоимость 36-летнего Малкина в нынешнем сезоне выросла на треть

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шейна Голдман подготовили рейтинги каждой команды НХЛ с оценкой рыночной стоимости игроков в зависимости от их выступления в сезоне. Кроме того, североамериканские журналисты подсчитали прибавочную стоимость — разницу между рыночной стоимостью и кэпхитом игроков.

По оценке журналистов, стоимость возрастных нападающих «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина выросла. Так, рыночная стоимость 35-летнего канадского капитана «пингвинов» теперь оценивается в $ 11,6 млн при кэпхите $ 8,7 млн. Прибавочная стоимость составила $ 2,9 млн.

36-летний Малкин, получающий в среднем в год $ 6,1 млн, вырос в стоимости на $ 3,2 млн. Рыночная стоимость россиянина теперь составляет $ 9,3 млн. По этому показателю Малкин занимает третье место в команде. Между ним и Кросби расположился Джейк Гюнцель ($ 9,8 млн, вырос на $ 3,8 млн).