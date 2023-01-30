Бывший российский форвард «Монреаля» и «Авангарда» Щербак продолжит карьеру в Словакии

ХК «Слован» объявил о подписании контракта с 27-летним российским нападающим Никитой Щербаком, сообщается на официальном сайте клуба из Братиславы. С хоккеистом заключено соглашение до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Щербак играл за команду чешской лиги «Маунтфилд». В сентябре 2022 года россиянин не смог продлить контракт с клубом из-за проблем с продлением рабочей визы. После этого форвард продолжил индивидуальную подготовку в Канаде.

«Слован» приветствует Никиту Щербака в команде, в которой на данный момент семь игроков с не словацким паспортом. Он подключится к тренировочному процессу уже во вторник, и если будет готов, то в пятницу дебютирует в футболке «Слована» в важном дерби с ХК «Кошице». В «Словане» он будет носить номер 95 на своём джерси», — говорится в сообщении.

Напомним, Щербак начал сезон-2021/2022 в словацкой «Банска-Быстрице», где провёл 25 матчей и набрал 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.



Ранее Никита выступал за «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Лос-Анджелес Кингз», «Онтарио Рейн», «Авангард», «Трактор» и «Техас».