Североамериканские журналисты иронично оценили новую форму «Вашингтона» на Stadium Series

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный топ силы команд НХЛ по итогам сезона и недели. Обозреватели поставили «Вашингтон Кэпиталз» на 17-е место, иронично отметив новый комплект формы для Stadium Series. «Столичные» сыграют в нём с «Каролиной Харрикейнз». На джерси изображён орёл.

«Все: мы хотим джерси с орлом!

«Вашингтон»: *показывает форму*

Все: не такую!» — говорится в сообщении.

Напомним, матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги пройдёт 18 февраля на стадионе для американского футбола — домашней арене команды университета Северной Каролины. Примечательно, что встреча состоится на открытом воздухе. «Картер-Финли Стэдиум» — арена, на которой пройдёт матч, — вмещает около 57 тыс. человек.