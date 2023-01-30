«Игра появилась». Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе» после возвращения Билялетдинова

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о главном тренере «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинове. Кроме того, он высказался об игре казанском команды после прихода наставника.



«Было принято кадровое решение, вернули Билла обратно, легендарного Зинэтулу Хайдяровича, который благодаря опыту вернул команду в игру и борьбу. Это видно. Игра появилась, победы пришли. Здесь команда должна попадать в плей-офф и, конечно же, ставить задачи по борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Леонова «Татарстан 24».

Отметим, что о назначении Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса» было объявлено в конце декабря 2022 года. Под руководством опытного наставника казанцы сыграли 14 матчей, в которых одержали 11 побед (семь — в основное время) и потерпели лишь одно поражение в основное время. «Ак Барс» набрал 24 балла и вышел на второе место на Востоке (73 очка).