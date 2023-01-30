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«Символ заокеанского хоккея». Уткин отреагировал на смерть легендарного Бобби Халла

«Символ заокеанского хоккея». Уткин отреагировал на смерть легендарного Бобби Халла
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Известный российский журналист, комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился эмоциями от ухода из жизни великого канадского хоккеиста Бобби Халла. Бывшая звезда «Чикаго Блэкхоукс» скончалась на 85-м году жизни.

«Бобби Халл умер.

Я родился в 1972-м, году Суперсерии, где Халл не играл. То была серия с НХЛ, а Бобби подписался с новым клубом новой лиги, ВХА. И не попал в команду. Как это было, что там случилось, тут найдутся люди рассказать. Но в моей ранней юности Бобби Халл был синонимом канадского хоккея. Его щелчок был разобран в книжке, изданной в СССР, то ли в шести, то ли в восьми фотографиях (уж не знаю, кому это помогло).

Бобби Халл был символом заокеанского хоккея. Более звучным, чем, скажем, Фил Эспозито или мой любимый Стэн Микита. Великий человек, человек-символ. Как же жаль, как же дико жаль, что в той самой великой Суперсерии 1972-го он не сыграл. Не думаю, что она бы закончилась как-то иначе. Но это добавило бы ей блеска.

Рест ин пис, великий Бобби Халл», — говорится в сообщении.

Напомним, в 1972 году сборная СССР сыграла в Суперсерии с командой Канады, составленной из игроков НХЛ. Через два года, в 1974-м, прошла ещё одна Суперсерия. На этот раз СССР предстояло сразиться со сборной Канады, собранной из игроков WHA — аналога НХЛ тех лет.

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