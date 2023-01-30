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Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и обошло «Северсталь» в борьбе за 8-е место на Западе

Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и обошло «Северсталь» в борьбе за 8-е место на Западе
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Точилкин (Кэмпбелл, Лесли) – 11:00 (5x5)   1:1 Меркли (Горбунов, Алистров) – 14:36 (5x5)   2:1 Горбунов (Алистров) – 23:36 (4x3)   2:2 Лисин (Спроул, Кейн) – 31:26 (5x5)   3:2 Козун (Мосалёв) – 52:03 (5x5)

На 12-й минуте Герман Точилкин вывел китайскую команду вперёд. На 15-й минуте Ник Меркли сравнял счёт. На 24-й минуте Роман Горбунов, реализовав численное большинство с передачи Владимира Алистрова, вывел минскую команду вперёд. На 32-й минуте Иван Лисин восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Брэндон Козун забросил третью шайбу в ворота гостей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 1 февраля в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» 2 февраля примет «Металлург».

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