Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и обошло «Северсталь» в борьбе за 8-е место на Западе

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

На 12-й минуте Герман Точилкин вывел китайскую команду вперёд. На 15-й минуте Ник Меркли сравнял счёт. На 24-й минуте Роман Горбунов, реализовав численное большинство с передачи Владимира Алистрова, вывел минскую команду вперёд. На 32-й минуте Иван Лисин восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Брэндон Козун забросил третью шайбу в ворота гостей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 1 февраля в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» 2 февраля примет «Металлург».