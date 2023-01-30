«Торпедо» впервые в сезоне обыграло СКА. Нижегородцы вышли на матч без ведущих форвардов

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
Таким образом, нижегородцы впервые в сезоне одержали верх в матче со СКА. До этого команды трижды встречались в нынешнем регулярном чемпионате, и сильнее неизменно оказывался санкт-петербургский клуб — 3:0, 6:2, 6:2. Кроме того, «Торпедо» обыграло СКА в гостях впервые за семь с половиной лет. Последняя победа в Санкт-Петербурге была одержала 29 августа 2015 года.
Примечательно, что «Торпедо» на этот матч вышло без ведущих форвардов — Алексея Кручинина (первый бомбардир команды), Николая Коваленко (второй) и Сергея Гончарука (четвёртый).
- 30 января 2023
-
23:33
-
23:23
-
23:17
-
23:05
-
23:03
-
22:59
-
22:33
-
22:23
-
22:12
-
21:53
-
21:33
-
21:08
-
20:52
-
20:14
-
19:53
-
19:20
-
18:55
-
18:38
-
18:15
-
17:58
-
17:37
-
17:17
-
16:54
-
16:20
-
15:50
-
15:39
-
15:31
-
15:30
-
15:17
-
15:04
-
14:57
-
14:52
-
14:46
-
14:22
-
14:10