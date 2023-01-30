«Торпедо» впервые в сезоне обыграло СКА. Нижегородцы вышли на матч без ведущих форвардов

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

Таким образом, нижегородцы впервые в сезоне одержали верх в матче со СКА. До этого команды трижды встречались в нынешнем регулярном чемпионате, и сильнее неизменно оказывался санкт-петербургский клуб — 3:0, 6:2, 6:2. Кроме того, «Торпедо» обыграло СКА в гостях впервые за семь с половиной лет. Последняя победа в Санкт-Петербурге была одержала 29 августа 2015 года.

Примечательно, что «Торпедо» на этот матч вышло без ведущих форвардов — Алексея Кручинина (первый бомбардир команды), Николая Коваленко (второй) и Сергея Гончарука (четвёртый).