Ларионов: у СКА нет такого стремления выигрывать каждый матч — это знакомо по «Детройту»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче со СКА.

«Готовы ли вступить в плей-офф с такой игрой? Не хочется раскрывать все планы, мы терпеливо идём шаг за шагом к той игре, атмосфере, «химии», человечности, которая есть в команде. Сегодня мы посмотрели те элементы игры, которые нам могут пригодиться в плей-офф. Понимаем, что у СКА тоже идёт ротация, они уже давно в плей-офф, у них нет такого стремления побеждать в каждом матче. Это чувство мне знакомо как игроку «Детройта», когда мы заранее выигрывали регулярку и ждали плей-офф. Там у нас был резерв игроков, а в «Торпедо» такого резерва нет. Но мы сегодня этим воспользовались, дали ребятам сыграть.



С такой нацеленностью и ответственностью перед командой, перед болельщиками ты понимаешь, что есть коллектив, который по ходу сезона набирает силу и становится коллективом, который может удивить. Важная победа, это последний матч со СКА в регулярке. Но задачи выиграть его любой ценой не стояло, мы играли так, чтобы посмотреть молодёжь и дать возможность отдохнуть другим. Однако люди, которые сегодня вышли, отработали профессионально.

Мы не будем выбирать соперника по плей-офф. Для нашей молодой и хрупкой команды ещё трудно кого-то выбирать. Мы даже в «Детройте» никого не выбирали, потому что заранее становились чемпионами регулярки и готовились к тому сопернику, кто будет. Будем терпеливо двигаться по февралю. На подходе четыре травмированных игрока, будет конкуренция, чтобы к плей-офф у нас было три звена, которые могут доминировать и атаковать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.