Главный тренер «Торпедо»: мы хотим уйти от звания грозы авторитетов

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче со СКА.

«Система, системность — модное слово, но она закрепощает, уводит в сторону от импровизации и творчества. Козырев потрясающе делает свою работу, Васильев — потрясающе, и Хабибулин тоже. Я отвечаю за полную организацию игры, Андрей — за тактику, за элементы наборов упражнений, которые мы разрабатывали вместе и даём возможность ребятам в большом количестве повторений шлифовать это мастерство. Из тех элементов выстраиваются другие, мы не ставим ребят в рамки, даём им возможность играть, чтобы они шли дальше. Просим игроков принимать решения не заранее, а по ходу матча. Потому что если заранее, то будет игра как у роботов. Мы стараемся, чтобы они оставались людьми и совершали человеческие ошибки, но в то же время извлекали из них хорошие вещи и делали шедевры, которые нравятся болельщикам.



Я вчера смотрел спектакль «Аттила», потом вечером с маэстро Гергиевым мы обсуждали концепт режиссёра и тренера, как правильно собирать коллектив. Сегодня была зрелищная игра, это то, что мы хотим показывать.

Обсуждали наши победы над «Динамо», «Ак Барсом», ЦСКА. Это тонкий вопрос психологии. Надо посеять в головах ребят, что хоккей — это игра. И играет не бумажка, где написан звёздный состав по бюджету, а играют люди — как команда. Это тонкая линия, ты хочешь достучаться до каждого игрока, дать им веру в себя, что они могут лучше, чем раньше. В таких матчах закаляется психология. Мы хотим уйти от звания грозы авторитетов, хотим быть в группе лидеров, которые нас уважают. Мы уважаем любого соперника, при поражениях и победах не жалуемся, не показываем пальцем на арбитра, просто играем в хоккей и стараемся честно делать свою работу. Такой подход ведёт нас к сильным командам, которые доминировали в предыдущие годы. Ребята начинают приобретать вкус побед и кураж, который заражает всех. Каждый игрок подталкивает своих партнёров к той игре, в которую мы играем. Радует, когда видишь фрагменты той игры, в которую играли мы в «Детройте», в ЦСКА и в сборной СССР. Ребята начинают понимать, что игра приносит удовольствие не только беготнёй и забросами шайбы, но и рискованными ходами, которые дают эффект и возможность расти через ошибки», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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