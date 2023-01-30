Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на уход из жизни легендарного хоккеиста Бобби Халла. Сегодня, 30 января, канадский нападающий скончался. Ему было 84 года.

«От нас ушёл легендарный игрок, который был одновременно и великим спортсменом, и замечательным человеком. Среди канадских хоккеистов своего поколения именно Бобби Халл был главным джентльменом. Никогда не нарушал правил, никогда не удалялся, никогда не играл грубо против нашей сборной. Хорошо относился к советским игрокам, уважал всех, а с некоторыми даже дружил. Неудивительно, что и наши болельщики в те годы из всех канадцев больше всего любили именно Халла.

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Всегда с удовольствием смотрю на наши совместные фото, вспоминаю, как мы играли друг против друга. В 1974-м это были восемь матчей Суперсерии СССР — Канада, потом ЦСКА и наша сборная не раз играли против команд Халла в Виннипеге. Мы много общались и в Чикаго — городе, где Бобби провёл блестящую клубную карьеру. Его имя вызывает только добрые воспоминания. Светлая ему память», — приводит слова Третьяка официальный телеграм-канал ФХР.

Отметим, что Третьяк и Халл пересекались в Суперсерии 1974 года. Тогда сборная СССР в восьми матчах одержала четыре победы, трижды проиграв и ещё один раз сыграв вничью. Бобби Халл в той серии стал лучшим снайпером (с семью шайбами) и бомбардиром (с девятью очками).