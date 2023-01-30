Р. Ротенберг — о матче с «Торпедо»: Подъяпольский бился, как лев, это очко — его заслуга

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды в матче с «Торпедо».

«Тяжёлая игра для нас, дома обязаны выигрывать. Январь — самый тяжёлый месяц, тяжелейшие соперники. Сегодня пошли составом, который готовим на следующие встречи. Где-то потеряли игровой тонус, тяжело вошли в игру. По ходу матча старались добавить в движении и агрессии. Соперник хорошо сыграл, у них вышли свежие ребята, быстрые. Они проявили сумасшедшее желание и волю к победе.



Хорошо поговорили в раздевалке с командой, услышали друг друга, что нам можно улучшить. У нас формируется состав на плей-офф, детально смотрим по каждому игроку, даём возможность играть всем, чтобы сделать выводы. Нужно добавлять, думаю, в следующей игре мы увидим совершенно другую команду. Сейчас важно к плей-офф подвести всех к общему знаменателю. Но январь мы прошли достойно, я ожидал, что будет ещё тяжелее. Увидели много интересного в таких тяжёлых матчах, на фоне усталости. Ребята играют на пределе, но сегодня не показали той игры, которую мы ожидали.



Мы сегодня преодолели психологический барьер, забили двухсотый гол, это дорогого стоит. Обе команды сыграли системно, очень хорошо сыграли вратари. Подъяпольский бился, как лев, это очко — его заслуга. Радует, что многие вещи по игре в обороне улучшаем. Сейчас нужно улучшить атаку.



Кульбакова помню ещё по МЧМ, в год, когда Капризов играл. Он играл за белорусов, и мы тогда молодёжной сборной еле ему забили. Он очень хороший вратарь, здорово передвигается между штангами, хорошая реакция. Сегодня он вышел свежий, давно не играл и провёл матч феноменально. Могу только проявить уважение. Вратари сегодня сыграли феноменально, поэтому такой счёт. Моментов было очень много», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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