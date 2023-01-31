«Его будет сильно не хватать». Бретт Халл отреагировал на смерть своего отца

Легендарный нападающий Национальной хоккейной лиги Бретт Халл сделал заявление по поводу смерти своего отца, Бобби Халла.

«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти моего отца, Бобби Халла. За свои 84 года он подарил моей семье и всем, с кем он взаимодействовал, неисчислимое количество ярких воспоминаний. В памяти останутся все моменты, связанные с ним. Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто выразил свои соболезнования и поделился воспоминаниями о моём отце. Его будет сильно не хватать», – заявил Бретт Халл.



Вчера, 30 января, ушёл из жизни член Зала хоккейной славы Бобби Халл. Обладателю Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (1961) было 84 года. Халла включили в два списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ — по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).