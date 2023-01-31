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«Его будет сильно не хватать». Бретт Халл отреагировал на смерть своего отца

«Его будет сильно не хватать». Бретт Халл отреагировал на смерть своего отца
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Легендарный нападающий Национальной хоккейной лиги Бретт Халл сделал заявление по поводу смерти своего отца, Бобби Халла.

«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти моего отца, Бобби Халла. За свои 84 года он подарил моей семье и всем, с кем он взаимодействовал, неисчислимое количество ярких воспоминаний. В памяти останутся все моменты, связанные с ним. Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто выразил свои соболезнования и поделился воспоминаниями о моём отце. Его будет сильно не хватать», – заявил Бретт Халл.

Вчера, 30 января, ушёл из жизни член Зала хоккейной славы Бобби Халл. Обладателю Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (1961) было 84 года. Халла включили в два списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ — по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).

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