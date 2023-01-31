Никита Александров забросил третью шайбу за «Сент-Луис» в нынешнем сезоне

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости гости ведут со счётом 2:1.

В начале третьего периода российский форвард «Сент-Луиса» Никита Александров отличился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Джош Ливо и Джейк Нейборс. Эта шайба стала для Александрова третьей в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету также две результативные передачи в 17 матчах.

Напомним, счёт в сегодняшней встрече открыли гости, в составе которых отличился Джейк Нейборс. Никита Александров удвоил преимущество «Блюз», однако через несколько секунд хозяева смогли отквитать одну шайбу. За «Виннипег» единственную на данный момент шайбу на свой счёт записал Джош Моррисси.