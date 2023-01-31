В «Ванкувере» прокомментировали обмен капитана и лучшего снайпера Бо Хорвата в «Айлендерс»

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин прокомментировал обмен капитана команды Бо Хорвата в «Нью-Йорк Айлендерс».
«Мы определённо надеялись с конца прошлого года, что мы сможем договориться с Бо, и мы, безусловно, хотели оставить его в команде. Думаю, рынок диктует, чего стоят игроки, и в этом случае мы очень рады тому, что получили взамен.
Посмотрите, у нас тут трое игроков первого раунда. Нам было важно вернуть себе право выбора в первом раунде, у нас есть молодой перспективный игрок в лице Аату Рати, и мы заполучили 25-летнего молодого игрока Энтони Бовилье, который довольно стабильно играл за «Айлендерс» последние пару лет. Я часто видел его в плей-офф в моей предыдущей организации («Питтсбург Пингвинз». — Прим. «Чемпионата»). Мне нравятся детали, которым он уделяет внимание, его упорство, то, как он охотится за шайбой. Думаю, он хорошо впишется в нашу топ-6 на левом фланге».
Обмен Хорвата случился сейчас, а не ближе к дедлайну? Я думаю, что время было выбрано правильно. Мы довольны сделки. На мой взгляд, это был хороший обмен для обеих команд», — приводит слова Альвина официальный сайт НХЛ.
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