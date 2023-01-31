Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Восторженно загорелся». The Athletic — о лучшем моменте сезона с участием Овечкина

«Восторженно загорелся». The Athletic — о лучшем моменте сезона с участием Овечкина
Комментарии

Журналист The Athletic Шон Гентайлл назвал лучший момент прошедшей части сезона в НХЛ. По мнению североамериканского обозревателя, таковым стало тёплое приветствие со стороны российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в адрес канадского защитника «Питтсбург Пингвинз» Криса Летанга.

«Я наблюдал за битвами Криса Летанга и Алекса Овечкина, так как был уроженцем Питтсбурга и учился в колледже в Вашингтоне. Таким образом, та часть моего мозга, которую я не использовал, восторженно загорелась, когда я смотрел, как на прошлой неделе Овечкин подъехал к Летангу перед матчем и поздоровался. У Летанга случился инсульт, и он потерял отца — всё это в течение месяца, а Овечкин просто проверил состояние парня, с которым он соревновался на протяжении трёх десятков лет. Всё в мелочах», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

ВИДЕО

Момент дня, способный растрогать любого фаната НХЛ. Овечкин приобнял Криса Летанга Момент дня, способный растрогать любого фаната НХЛ. Овечкин приобнял Криса Летанга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023