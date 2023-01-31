«Восторженно загорелся». The Athletic — о лучшем моменте сезона с участием Овечкина

Журналист The Athletic Шон Гентайлл назвал лучший момент прошедшей части сезона в НХЛ. По мнению североамериканского обозревателя, таковым стало тёплое приветствие со стороны российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в адрес канадского защитника «Питтсбург Пингвинз» Криса Летанга.

«Я наблюдал за битвами Криса Летанга и Алекса Овечкина, так как был уроженцем Питтсбурга и учился в колледже в Вашингтоне. Таким образом, та часть моего мозга, которую я не использовал, восторженно загорелась, когда я смотрел, как на прошлой неделе Овечкин подъехал к Летангу перед матчем и поздоровался. У Летанга случился инсульт, и он потерял отца — всё это в течение месяца, а Овечкин просто проверил состояние парня, с которым он соревновался на протяжении трёх десятков лет. Всё в мелочах», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

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