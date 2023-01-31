«$ 700 просто выкинул». Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал о забавном случае с АХЛ

Российский нападающий системы «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал о длительном перерыве в НХЛ и АХЛ в преддверии Матчей звёзд каждой из лиг. Кроме того, форвард рассказал о забавном случае в прошлом сезоне.

«Мои выходные в этот брэйк аж до 8 числа. «Иглз» улетели в поездку и взяли обоих докторов. На арене раздевалку не открыть, льда нет. В АХЛ тоже скоро алл-стар пауза, и, пока она идёт, всех распускают. И игроков, и персонал — работать официально запрещено. Не помню, писали ли в наших новостях, что «Торонто» в этом сезоне оштрафовали на $ 100 тыс. за то, что они отправились на выезд 26 декабря, а можно командные мероприятия было проводить только с 27-го.



Так что не потренироваться никак. В Денвере наших ребят нет, все разлетелись. Я тоже мог, но в этом году на пляжи не наработал ещё. Может, только в Аспен, так как близко. С паузой было весело в прошлом году. Весь январь я играл за «Колорадо», купил билеты во Флориду, отель оплатил пораньше, пока они были подешевле. А в 10 вечера перед утренним вылетом мне сказали, что спускают в АХЛ. Хотел сэкономить, а в итоге $ 700 просто выкинул», — говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий результативными действиями не отметился.