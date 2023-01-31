The Athletic рассказал, как изменилась рыночная стоимость Овечкина, Кузнецова и Орлова

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шейна Голдман подготовили рейтинги каждой команды НХЛ с оценкой рыночной стоимости игроков в зависимости от их выступления в нынешнем сезоне. Кроме того, североамериканские обозреватели подсчитали прибавочную стоимость — разницу между рыночной стоимостью и кэпхитом игроков.
Так, по оценке журналистов рыночная стоимость 37-летнего российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не изменилась. Она равняется кэпхиту опытного нападающего — $ 9,5 млн.
В то же время стоимость другого форварда «Вашингтона» претерпела изменения. 30-летний Евгений Кузнецов, получающий в год $ 7,8 млн, подешевел практически в два раза — на $ 3,6 млн. Теперь его рыночная стоимость составляет $ 4,2 млн.
31-летний российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов, наоборот, вырос в стоимости — на $ 2,8 млн. Рыночная стоимость хоккеиста, имеющего кэпхит $ 5,1 млн в год, теперь равняется $ 7,9 млн.
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