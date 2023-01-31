The Athletic: Андрей Свечников лишь седьмой в «Каролине» по рыночной стоимости

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шейна Голдман подготовили рейтинги каждой команды НХЛ с оценкой рыночной стоимости игроков в зависимости от их выступления в сезоне. Кроме того, североамериканские обозреватели подсчитали прибавочную стоимость — разницу между рыночной стоимостью и кэпхитом игроков.

Как отмечает The Athletic, российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вырос в стоимости. 22-летний форвард, получающий $ 7,8 млн за сезон, теперь оценивается в $ 8,2 млн. Рыночная стоимость Свечникова выросла на $ 0,4 млн.

Отметим, что по общей рыночной стоимости россиянин занимает лишь седьмое место в команде. Выше него располагаются форварды Себастьян Ахо ($ 11,9 млн) и Мартин Нечас ($ 8,3 млн), а также защитники Брент Бёрнс ($ 9,7 млн), Бретт Песке ($ 9,1 млн), Брэди Шей ($ 9,5 млн) и Джейккоб Славин ($ 8,7).

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