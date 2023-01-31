Американский обозреватель назвал главного кандидата на обмен из «Миннесоты»

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, кто является главным кандидатом на обмен в преддверии дедлайна НХЛ в «Миннесоте Уайлд». По мнению обозревателя, это нападающий Джордан Гринвей.

«Гринвей — расходный материал, потому что «Уайлд» может переподписать контракт с ограниченно свободным агентом Брэндоном Дюхаймом, вероятно, за половину цены в это межсезонье и поставить его слева к Йоэлю Эрикссона Эка и Маркуса Фолиньо. В свои 25 лет и с ростом 197 см Гринвей, вероятно, был бы интригующим именем, несмотря на его неудачный сезон в «Уайлд». Его результативность попросту отсутствует: два гола (один в пустые ворота) и четыре результативные передачи в 29 матчах. Кроме того, он вызвал гнев клуба 8 января, когда проспал, пропустил встречу перед матчем и сам матч с «Сент-Луисом». Он поставил команду в неприемлемое положение и теперь, несомненно, должен покинуть её», — приводит слова Руссо The Athletic.