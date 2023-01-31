Нападающий «Вашингтона» — о сыне Овечкина: никто другой не даёт сильнее пять

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о сыне Александра Овечкина Сергее и о том, что россиянин возьмёт свою семью на Матч звёзд НХЛ.

«Очень важно, чтобы твои дети были рядом. Ови находится на другом уровне, чем все мы, но большую часть времени он просто их папа. Дети смотрят на тебя как на героя, потому что ты их папа, а не потому, что ты хорош в хоккее, изображён на плакатах или что-то подобное. Поэтому я думаю, что для детей безумно важно поехать с тобой и разделить эти достижения. Просто быть частью важных моментов твоей карьеры — для твоей связи с ними и для них самих.



Его сын Сергей? Я уверен, что он выиграет конкурс на сильнейший бросок, если его выберут. Знаю, что никто другой не даёт жёстче пять и не ударяет кулаком сильнее, поэтому я уверен, что он сделает всё правильно. Знаю, что у него дома есть коллекция фигурок с большими головами, и он увидит много этих людей в реальной жизни. Для него это будет круто.



Он насквозь хоккейный мальчик, так что я думаю, что он отлично проведёт время», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.