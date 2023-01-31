Журналист The Athletic рассказал, кто является главным кандидатом на обмен из «Вашингтона»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал, кто является главным кандидатом на обмен в преддверии дедлайна НХЛ в «Вашингтон Кэпиталз». По мнению обозревателя, это нападающий Ларс Эллер.
«У «Кэпс» избыток форвардов и вопросительный знак на синей линии. Если восстановление Джона Карлсона будет и дальше идти хорошо, и защитник №1 сможет вернуться до конца регулярного чемпионата, как и ожидалось, то генеральному менеджеру Брайану Маклеллану нужно будет освободить место под потолком зарплат, чтобы смягчить последствия от травмы Карлсона. Сделка с участием Эллера обеспечит гибкость. Контракт 33-летнего центрфорварда истекает, а у «Кэпс» есть несколько молодых игроков (Алексей Протас, Коннор МакМайкл и Хендрикс Лапьер), которые в следующем сезоне планируют добиваться мест в основе «Вашингтона», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
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