Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 Сергей Черкас раскрыл причины прогресса российской школы вратарей.

«Сейчас практически в каждой детской спортивной школе есть тренер вратарей — раньше такого не было. Это не могло не сказаться на качестве подготовки. В руководстве клубов стали уделять огромное внимание подготовке вратарей — и те стали появляться. Естественно, и доверие. Пример — СКА. Посмотрите, какое доверие к Николаеву и как здорово он играет. Возьмите «Локомотив» с Исаевым. Московское «Динамо» доверяет.



Раньше очень большим влиянием обладала финская школа, но в итоге она до конца себя не оправдала, как мне кажется. Свойственная этой школе игра на коленях привела к тому, что нападающие научились забивать голы верхом. Волей-неволей пришлось делать коррекцию. В нашей системе подготовки вратарей идёт микс работы в стиле баттерфляй (передвижение на коленях) и в основной стойке. Со временем очень многое меняется, и мне показалось, что наши тренеры вратарей увидели эти изменения первыми, зацепились — отсюда и пошёл некий рост. Вратари стали играть интереснее и лучше», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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