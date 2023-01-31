Уэйн Гретцки оценил жест сыновей Горди Хоу в адрес Овечкина

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о том, кто сейчас двигает хоккей вперёд. Также бывший форвард оценил жест сыновей Горди Хоу в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Когда 37-летний россиянин был близок к тому, чтобы обогнать канадскую легенду, Марк и Мюррей Хоу регулярно приходили на матчи «столичных». Сыновья Горди хотели поддержать Овечкина.

«Ови побьёт мой рекорд? Да, это будет хорошо для хоккея. Я горжусь тем, чего добился. Главное, что это позитивно сказывается на игре. Я позвонил Марку [Хоу], когда увидел его на матче, и сказал: «Твой папа бы очень гордился». И семья Хоу прекрасно отнеслась к этому. Мне повезло играть с младшим Хоу, Мюрреем, когда нам было по 16 лет. Он не был так хорош в хоккее, как Марк, и в итоге стал доктором, но Горди им очень гордился. Семья Хоу в целом всё делает правильно. Мой папа всегда говорил: «Если сможешь вести себя, как Горди Хоу, значит, ты движешься в правильном направлении». И я всегда старался жить по этому принципу.



Раньше в нашей игре были Жан Беливо, Горди Хоу, Бобби Орр, Марио Лемье, Марк Мессье. Они передали игру следующим поколениям. В какой-то момент мы задавались вопросом: что будет с хоккеем дальше? Мессье завершил карьеру, Лемье тоже. Но появились Овечкин и Кросби, а сейчас есть Макдэвид, Марнер, Мэттьюс, Маккиннон, Макар, и они двигают хоккей дальше. Это такая особенная игра, потому что они не только великолепные спортсмены, но и замечательные люди. Да, у них бывают и плохие дни, когда они не хотят общаться, однако в целом это хорошие люди. Это и отличает наш вид спорта от других», — сказал Гретцки в эфире NBCSW.