Защитник «Динамо» Миронов: после «мельницы» Радулов орал и «лаял» на меня

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал об игре с Александром Овечкиным за бело-голубых и вспомнил о силовом приёме на Александре Радулове.

«Кого из форвардов было особенно тяжело останавливать в локаутный сезон? Для меня тогда было неважно – из НХЛ человек или нет. Я с ума сходил просто от того, что в КХЛ играю. Голова кружилась от игроков, от известных фамилий. В «Динамо» мы играли тогда в шесть-семь защитников. И нередко получалось, что в защите выходили я и Горохов, а в нападении – Комаров, Бекстрём и Овечкин. Получалось, что я в обороне особо и не играл. Потому что они постоянно в атаке были, у них шайбу никто забрать не мог. Это было такое удовольствие! Да и в других командах было очень много известных ребят – Ковальчук, Жердев… Кого только не было.



Каково играть в команде, где капитан – Овечкин? Саша не только как капитан, он вообще человек открытый, честный. Всегда поможет и подскажет. И самое главное, что без короны на голове.



Были моменты, когда Овечкин ругал за ошибки? Меня лично не ругал. У нас команда была как семья. Мы как братья были друг с другом. Всюду вместе – и на поле, и ресторан. Для меня было счастьем в раздевалку заходить. Просыпался и сразу туда бежал – там такие шутки, «Камеди клаб» не нужен.

В какой момент силовой приём под названием «мельница» стал коронным? Я мельницы начал делать ещё в детской школе. А в КХЛ… Первая, когда с «Магниткой» играли, – на Платонове. Но она не очень получилась, смазанная. А потом даже не помню – кого я только не ловил!

Чей «скальп» на стене самый знаменитый? Наверное, Радулова. Ловил и его, и Илюху Ковальчука. Что они говорили после этого? Радул потом бегал за мной по всему полю и орал. Вот это я помню, с ЦСКА играли. Бегал и «лаял» на меня», — приводит слова Миронова КХЛ.

Миронов в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 55 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков.