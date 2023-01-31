Бывший игрок «Адмирала»: никогда не забуду подводные лодки в порту Владивостока

Бывший игрок «Адмирала» Карел Кубат рассказал о жизни во Владивостоке.

Какой была там жизнь? Мы всегда путешествовали. До Москвы девять часов полёта, это было безумие. В остальном Владивосток — замечательный город, я не забуду множество российских подводных лодок, пришвартовавшихся в порту. Зима была суровой, когда действительно после пяти минут на улице тебе уже было не по себе.

Однажды мне пригодилось то, что я играл за «Адмирал». Я возвращался домой после сезона, и на стойке регистрации в аэропорту дама сказала мне, что у меня был перевес багажа, потом она рассмотрела меня получше и сказала: «Ты играл за наш «Адмирал», верно? Тогда не беспокойся о багаже (смеётся)», — цитирует Кубата iSport.cz.

Кубат сыграл за «Адмирал» в сезоне-2018/2019 47 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков с показателем полезности «-3».