Хуснутдинов обошёл Марченко и стал самым молодым игроком СКА, набравшим 50 очков в сезоне

Форвард СКА Марат Хуснутдинов в матче с «Торпедо» (1:2 Б) отметился результативной передачей в моменте с голом Дмитрия Яшкина.
Таким образом, 20-летний нападающий достиг отметки в 50 (15+35) баллов за результативность в 116-м матче за СКА. Марат стал самым молодым армейцем в КХЛ, который записал на свой счет полсотни очков, сообщает официальный сайт армейцев. На вчерашний день ему исполнилось 20 лет 6 месяцев 13 дней.
Предыдущим рекордсменом являлся Кирилл Марченко, он свои 50 (25+25) баллов набрал в возрасте 20 лет 7 месяцев 13 дней, причем Кириллу хватило для этого 80 игр. Ещё один игрок СКА в КХЛ, на счету которого было 50 очков до достижения 21 года, – это Владимир Тарасенко. В день, когда он набрал 50 (26+24) баллов в армейской форме, ему исполнилось 20 лет 11 месяцев 22 дня, а произошло это в 52-м матче за петербуржцев.
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