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В обращение вышла почтовая открытка с маркой, посвящённая 75-летию Валерия Харламова

В обращение вышла почтовая открытка с маркой, посвящённая 75-летию Валерия Харламова
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В последний день января в почтовое обращение вышла открытка с маркой, посвящённая 75-летию со дня рождения двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова, сообщает телеграм-канал Федерации хоккея России.

Сообщается, что на оригинальной марке изображен портрет Харламова, на основном изображении – фрагмент матча Суперсерии СССР – Канада 1972 года в Москве.

Фото: ФХР

Агентство городских новостей «Москва» отмечает, что дополнительно к выпуску карточки с маркой будет изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.

Напомним, легендарному нападающему сборной СССР по хоккею Валерию Харламову 14 января 2022 года исполнилось бы 75 лет.

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