RMNB опубликовал редкое фото Сёмина и Овечкина с «Колдер Трофи»
Поделиться
Североамериканский сайт Russian machine never breaks опубликовал редкое фото бывшего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Сёмина и капитана «столичных» Александра Овечкина с «Колдер Трофи» — наградой, вручаемой лучшему новичку сезона.
«Возвращение Алекса Сёмина на арену «Кэпиталз» в прошлой игре возродило у меня в голове золотые воспоминания. Из 2007 года, если быть точным. Сфотографировав Александра Овечкина с «Колдер Трофи», я также запечатлел, как его фотографирует второй Саша», — написал автор фото диктор арены «Вашингтона» Уэс Джонсон на своей странице в социальной сети.
Фото: RMNB
Фото: RMNB
Овечкин взял «Колдер Трофи» в 2006 году, обойдя в голосовании нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Комментарии
- 31 января 2023
-
17:46
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:31
-
16:22
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
14:58
-
14:35
-
14:10
-
13:52
-
13:20
-
12:49
-
12:19
-
11:55
-
11:21
-
10:53
-
10:20
-
09:57
-
09:34
-
09:19
-
08:58
-
08:35
-
06:43
-
06:14
-
02:17
-
00:22
- 30 января 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:45
Партнерский контент