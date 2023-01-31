RMNB опубликовал редкое фото Сёмина и Овечкина с «Колдер Трофи»

Североамериканский сайт Russian machine never breaks опубликовал редкое фото бывшего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Сёмина и капитана «столичных» Александра Овечкина с «Колдер Трофи» — наградой, вручаемой лучшему новичку сезона.

«Возвращение Алекса Сёмина на арену «Кэпиталз» в прошлой игре возродило у меня в голове золотые воспоминания. Из 2007 года, если быть точным. Сфотографировав Александра Овечкина с «Колдер Трофи», я также запечатлел, как его фотографирует второй Саша», — написал автор фото диктор арены «Вашингтона» Уэс Джонсон на своей странице в социальной сети.

Фото: RMNB

Фото: RMNB

Овечкин взял «Колдер Трофи» в 2006 году, обойдя в голосовании нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.