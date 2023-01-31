Горовиков — о победе на ЧМ-2009: пришлось уже не за счёт Фёдорова и Овечкина выезжать

Бывший нападающий сборной России Константин Горовиков вспомнил о победе на чемпионате мира 2009 года.

«Финал с Канадой был легче прошлогоднего (2008) или тоже добавил седых волос? Думаю, тяжелее было всё-таки в Квебеке, потому что там разрыв в счёте получился приличный плюс канадцы дома играли. А в финале, когда уступаешь в две шайбы и более, очень тяжело отыграться.

Где сыграли сильнее – в Квебеке или в Берне? Думаю, в Берне от меня увидели побольше пользы. В Канаде всё-таки делался упор на звёздных ребят плюс тройка Зиновьев – Морозов – Ковальчук сказала своё слово. Поэтому с такими лидерами даже внутри команды было сложно конкурировать и всё равно роль определяется.



И тут вопрос не в том, что тебе позволяют делать, а в том, что ты можешь забрать сам. Естественно, я не мог забрать первостепенную роль у Сергея Фёдорова, как и никто другой в мире. В Швейцарии уже всё складывалось иначе, было гораздо меньше ребят из НХЛ, но в любом случае команда получилось отличной.



Как я говорю в таких случаях: «Пришлось уже не за счёт Сергея Фёдорова и Александра Овечкина выезжать, а самим вытаскивать и побеждать». Так и получилось», — цитирует Горовикова сайт ФХР.

В финале чемпионата мира 2009 года сборная России победила сборную Канаду со счётом 2:1.