Миронов — о Летанге: пришёл в СКА, получил деньги и расторг контракт. Я стоя аплодировал

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал про подписание СКА защитника «Питтсбург Пингвинз» Криса Летанга в локаутный сезон.

«Помню ли момент создания КХЛ? Было интересно, конечно. Создаётся лига. Значки новые на майках у игроков появились, всё красиво. Но у меня-то была тогда главная мысль – играть в хоккей и попасть в первую команду «Динамо». Всё остальное не от меня зависело. Сам я в КХЛ начал играть уже на пятый сезон после создания лиги.

В 2012 году в НХЛ объявили локаут и к нам приехало много великих игроков? Великий у нас в «Динамо» играл под номером 32 (улыбается).

Что скажу о звёздах в других командах? Кого там только не было! И Дацюк, и Малкин… Из иностранцев всех уже не назову. Летанг запомнился! Он в январе подписал со СКА контракт, получил деньги, и тут локаут закончился. Канадец расторг контракт и уехал. Я ему просто стоя аплодировал. Ничего себе человек приехал в Россию поиграть», — приводит слова Миронова сайт КХЛ.

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