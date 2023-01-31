Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов вернулся к тренировкам на льду

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов возобновил тренировки на льду, сообщает журналист Джефф Свобода в своём «твиттере».

Отмечается, что 21-летний россиянин пока не готов принимать участие в официальных матчах.

Напомним, Чинахов получил травму на старте матча с «Далласом» (1:2). Финский нападающий «Старз» Йоэль Кивиранта в борьбе пытался выбросить шайбу из зоны, чуть не столкнулся с защитником Райаном Сутером, потерял равновесие и упал на ногу российскому хоккеисту.

Чинахов в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 30 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 13 (4+9) результативных баллов. В следующем матче «Коламбус» сыграет дома с «Вашингтоном» 1 февраля.