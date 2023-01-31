Голкипер «Спартака» Красиков получил 5+20 за удар клюшкой по лицу хоккеиста «Сочи»

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимает на своём льду «Сочи». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте первого периода произошёл редкий эпизод. Вратарь «Спартака» Алексей Красиков ударил клюшкой по лицу нападающего «Сочи» Артёма Фёдорова. После видеопросмотра судьи приняли решение удалить голкипера хозяев до конца матча.

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После этого удаления численное преимущество реализовал Сергей Косовец.

Отметим, что это было второе удаление до конца матча в первом периоде у «Спартака». На седьмой минуте за колющий удар 5+20 получил Джоуи Кин.