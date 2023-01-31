Нападающий «Трактора» Тертышный: в нашей ситуации всё поправимо, надо просто верить

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) и рассказал о борьбе за место в плей-офф.
«Нужные два очка. Как все говорят, у нас нет пути назад. Получилось забить хорошие голы в нужное время, и вратарь выручил нас. За счёт этого победили. Не надо думать: «Плей-офф, плей-офф». Матч с «Динамо» выиграли, забыли, и надо настраиваться на выезд. Каждый матч будем играть за два очка. Так и залезают в плей-офф. В нашей ситуации всё поправимо, надо просто верить. Сегодня ты на коне, нужно дольше там держаться.
Побрился на удачу? На мой взгляд, энергию ты, получается, копишь так. Потом в выходной день я побрился, и мне стало легче без бороды и усов. Это не примета. Просто мне так легче», — цитирует Тертышного сайт КХЛ.
Тертышный в матче с бело-голубыми забросил свою шестую шайбу в текущем регулярном сезоне.
- 31 января 2023
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