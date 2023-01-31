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«Металлург» потерпел третье поражение подряд, пропустив четыре шайбы от «Северстали»

«Металлург» потерпел третье поражение подряд, пропустив четыре шайбы от «Северстали»
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Металлург». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.

На четвёртой минуте матча счёт открыл Руслан Абросимов с передач Адама Лишки и Никиты Рожкова. На 15-й минуте первого периода удвоил преимущество хозяев Павел Денисов с передачи Руслана Абросимова.

В начале второй двадцатиминутки счёт 3:0 сделал Макар Хабаров с передач Давида Думбадзе и Руслана Абросимова. Спустя минуту довёл счёт до крупного Давид Думбадзе с передач Дмитрия Моисеева и Руслана Абросимова.

На 10-й минуте третьего периода размочил счёт Григорий Дронов с передачи Брендана Лайпсика.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Абросимов (Лишка, Рожков) – 03:58 (5x4)   2:0 Денисов (Абросимов) – 14:33 (5x5)   3:0 Хабаров (Думбадзе, Абросимов) – 21:13 (5x5)   4:0 Думбадзе (Моисеев, Абросимов) – 22:35 (5x5)   4:1 Дронов (Лайпсик) – 49:39 (6x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Северсталь» сыграет дома с «Локомотивом». «Металлург» отправится на выезд к минскому «Динамо».

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