«Металлург» потерпел третье поражение подряд, пропустив четыре шайбы от «Северстали»

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Металлург». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.
На четвёртой минуте матча счёт открыл Руслан Абросимов с передач Адама Лишки и Никиты Рожкова. На 15-й минуте первого периода удвоил преимущество хозяев Павел Денисов с передачи Руслана Абросимова.
В начале второй двадцатиминутки счёт 3:0 сделал Макар Хабаров с передач Давида Думбадзе и Руслана Абросимова. Спустя минуту довёл счёт до крупного Давид Думбадзе с передач Дмитрия Моисеева и Руслана Абросимова.
На 10-й минуте третьего периода размочил счёт Григорий Дронов с передачи Брендана Лайпсика.
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В следующем матче «Северсталь» сыграет дома с «Локомотивом». «Металлург» отправится на выезд к минскому «Динамо».
- 31 января 2023
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