«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил дома «Сочи». Мичков отметился шайбой и передачей

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Фёдор Крощинский с передачи Данила Авершина. Спустя две минуты счёт 2:0 сделал Сергей Косовец с передач Фёдора Крощинского и Матвея Мичкова. Через 44 секунды третью шайбу гостей забросил Матвей Мичков с передач Артура Тянулина и Брэндона Гормли.

На пятой минуте второго периода первую шайбу хозяев в матче забросил Фёдор Свечков с передач Ильи Талалуева и Максима Цыплакова. Через три с половиной минуты сократил отставание до минимума Андрей Локтионов с передач Шейна Принса и Матвея Заседы. На 15-й минуте периода сделал счёт равным Александр Хохлачёв с передач Артёма Серикова и Семёна Ручкина.

На третьей минуте третьего периода вновь вывел гостей вперёд Иван Дидковский с передач Данила Авершина и Вадима Кудако.

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