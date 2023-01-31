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«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил дома «Сочи». Мичков отметился шайбой и передачей

«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил дома «Сочи». Мичков отметился шайбой и передачей
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Фёдор Крощинский с передачи Данила Авершина. Спустя две минуты счёт 2:0 сделал Сергей Косовец с передач Фёдора Крощинского и Матвея Мичкова. Через 44 секунды третью шайбу гостей забросил Матвей Мичков с передач Артура Тянулина и Брэндона Гормли.

На пятой минуте второго периода первую шайбу хозяев в матче забросил Фёдор Свечков с передач Ильи Талалуева и Максима Цыплакова. Через три с половиной минуты сократил отставание до минимума Андрей Локтионов с передач Шейна Принса и Матвея Заседы. На 15-й минуте периода сделал счёт равным Александр Хохлачёв с передач Артёма Серикова и Семёна Ручкина.

На третьей минуте третьего периода вновь вывел гостей вперёд Иван Дидковский с передач Данила Авершина и Вадима Кудако.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Крощинский (Авершин) – 12:39 (4x4)   0:2 Косовец (Крощинский, Мичков) – 14:24 (5x4)   0:3 Мичков (Тянулин, Гормли) – 15:08 (5x5)   1:3 Свечков (Талалуев, Цыплаков) – 24:05 (5x5)   2:3 Локтионов (Принс, Заседа) – 27:24 (5x4)   3:3 Хохлачёв (Сериков, Ручкин) – 34:50 (5x5)   3:4 Дидковский (Авершин, Кудако) – 42:19 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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